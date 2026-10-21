Das polnische Parlament hat über eine Neuregelung für Abtreibungen entschieden (Archivfoto). (picture alliance / dpa / Radek Pietruszka)

Schwangerschaftsabbrüche und die Hilfe dazu sollen unter bestimmten Bedingungen entkriminalisiert werden. Zudem soll in Zukunft eine schwere Fehlbildung des Fötus ein ausreichender Grund für eine legale Abtreibung sein. Es wird erwartet, dass der nationalkonservative Präsident Nawrocki sein Veto gegen die vom pro-europäischen Regierungschef Tusk unterstützten Gesetzesänderungen einlegt.

In Polen dürfen Ärzte bislang einen Abbruch nur bei Vergewaltigung, Inzest und Gefahr für Leben oder Gesundheit der Frau vornehmen. Die Beihilfe zu einer illegalen Abtreibung wird mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.