Spaniens Ministerpräsident Sánchez droht die Abwahl. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Alberto Gardin)

In Umfragen liegen die konservative Oppositionspartei Partido Popular und die rechtsgerichtete Vox vorn, die in einigen Regionen bereits Koalitionen gebildet haben. Dem seit acht Jahren regierenden Ministerpräsidenten Sánchez von der sozialdemokratisch ausgerichteten PSOE könnte ein Machtverlust drohen. Regulär wäre in Spanien erst im kommenden Sommer ein neues Parlament gewählt worden. Sánchez hatte die Wahl jedoch früher angesetzt, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit erhalten hatten. Zur Wahl aufgerufen sind fast 39 Millionen Spanier.

Die Wahllokale öffnen um 9 Uhr und schließen um 20 Uhr. In den darauf folgenden Stunden werden erste Teilergebnisse erwartet.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.