Spaniens Ministerpräsident Sánchez droht die Abwahl. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Alberto Gardin)

In Umfragen liegen die konservative Oppositionspartei Partido Popular und die rechtspopulistische Vox vorn. Sie könnten zusammen sogar auf eine absolute Mehrheit kommen. Dem seit acht Jahren regierenden linksgerichteten Ministerpräsidenten Sánchez droht die Abwahl.

Regulär wäre in Spanien erst im kommenden Sommer ein neues Parlament gewählt worden. Sánchez hatte die Wahl jedoch früher angesetzt, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten.

Die Wahllokale öffnen um 9 Uhr und schließen um 20 Uhr. Mit belastbaren Hochrechnungen wird ab 22 Uhr gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.