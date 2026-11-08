Kein Verzicht

Vanessa Emde, Die Linke (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Mit ihrem wiederholten Verhalten habe sie das für die Zusammenarbeit notwendige Vertrauen verspielt, teilten die Landesvorsitzenden Wolter und Schirmer mit. Möglich ist, dass Emde aus der Berliner Linksfraktion ausgeschlossen wird.

Emde hatte sich geweigert, auf ihren Sitz im Abgeordnetenhaus zu verzichten. Die Linken-Politikerin aus Berlin-Neukölln erklärte, demokratisch erlangte Mandate seien kein Verhandlungsgegenstand. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels nicht anzuerkennen. Der Fall belastet die Koalitionsverhandlungen der Linken mit Grünen und SPD.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.