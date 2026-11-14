Stimmen auch die SPD- und Grünen-Basis dem Koalitionsvertrag zu, dürfte sie am Montag als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden: Manuela Schwesig (SPD). (dpa / Jens Büttner)

Die Sozialdemokraten tagen in Güstrow, die Grünen in Stralsund. Die Linke hatte dem Koalitionsvertrag bereits gestern Abend mit breiter Mehrheit zugestimmt. Gibt die Basis aller drei Parteien grünes Licht für das erste rot-rot-grüne Bündnis in Mecklenburg-Vorpommern, dann soll der Vertrag noch am Abend im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald unterschrieben werden. Am Montag will sich Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag zur Wiederwahl stellen. Die designierte Regierungskoalition verfügt über 39 Sitze, die AfD als einzige Oppositionspartei kommt auf 32 Mandate.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.