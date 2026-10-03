Naher Osten

Pierbattista Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Der Lateinische Patriarch erklärte in Jerusalem, mit tiefer Trauer und Schmerz beklage er den Tod der Frauen. Er sprach ihren Angehörigen sein Beileid aus.

Die Palästinenserinnen waren am Freitag getötet worden. Israel führt ungeachtet der geltenden Waffenstillstandsvereinbarung immer wieder Militärschläge auf Ziele im Gazastreifen durch.

Die Zahl der Todesopfer im Gaza-Krieg wird auf mindestens 71.000 bis über 100.00 geschätzt. Israel hatte die Militäroffensive nach den Terror-Angriffen der Hamas am 7. Oktober 2023 gestartet.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.