Patti Smith bei der Preisverleihung in Oviedo (picture alliance / AP Photo / Miguel Oses / Miguel Oses)

Die 79-jährige Patti Smith bekam den Preis in der Sparte Kunst; Julian Barnes für Literatur. Von Barnes erschien Anfang des Jahres der Roman "Abschied(e)". Der britische Autor hatte das Buch als sein letztes angekündigt. Die Jury des Prinzessin-von-Asturien-Preises würdigte den Achtzigjährigen als außergewöhnlichen Erzähler und Essayisten. Zu seinen zahlreichen Büchern gehören auch Kriminalromane, die er in den 80er Jahren unter dem Pseudonym Dan Kavanagh veröffentlichte.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.