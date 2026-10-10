Paul Seixas ist der jüngste Sieger der Lombardei-Rundfahrt. (picture alliance / abaca / IPA Sport / ABACA)

Seixas kam nach 239 Kilometern vor dem Spanier Enric Mas und dem Italiener Giulio Ciccone ins Ziel in Como. Topfavorit Remco Evenepoel belegte Platz vier.

Vor dem Start der 120. Lombardei-Rundfahrt hatten die Radprofis mit einem öffentlichen Protest bessere Sicherheitsvorkehrungen eingefordert. Das Fahrerfeld hielt an der Startrampe in Bergamo fünf Minuten inne und verzögerte so den Beginn des Eintages-Klassikers in Italien. Der Weltverband UCI, so lautet der Vorwurf der Profis, habe seit dem tragischen Unfalltod des Briten Finlay Tarling im August zu wenig nachgebessert. Immer wieder tauchten seither Kraftfahrzeuge auf den Streckenabschnitten internationaler Rennen auf.

Tarlings tödlicher Unfall hatte Mitte August die Radsportwelt erschüttert, dabei war ein Auto auf der Gegenfahrbahn unterwegs, es kam zum Frontalzusammenstoß.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.