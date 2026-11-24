Grünen-Politikerin Lisa Paus kritisiert Vorstoß zur kalten Progression (picture alliance / Metodi Popow)

Paus sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Koalition habe mehr als ein halbes Jahr um eine Einkommenssteuerreform gerungen. Sie finde es nicht den allerbesten Stil, dass das Ergebnis - von der Seite - wieder aufgemacht werde.

Hinter den Vorstoß von Söder stellten sich der sächsische Regierungschef Kretschmer und Hessens Ministerpräsident Rhein. Die Bundesregierung erklärte dagegen, die Debatte darüber sei im Zuge der Haushaltsberatungen abgeschlossen.

Im Bundestag beginnt am Vormittag die abschließende Haushaltsdebatte.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.