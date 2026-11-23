Die Nachfrage nach dem Brennstoff sei angesichts teurer fossiler Energie gestiegen, teilte der Branchenverband HKI mit. Brennholz und Holzpellets waren im vergangenen Jahr gut 45 Prozent teurer als 2020. Ofenfertiges Buchenholz kostet aktuell etwa 130 bis 140 Euro pro Schüttraummeter. In Großstädten wird teils deutlich mehr verlangt.
Nach Angaben des Schornsteinfegerhandwerks gibt es in Deutschland mehr als eine Million Heizkessel, die mit Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzeln befeuert werden.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.