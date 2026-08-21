Naher Osten
Pentagon: 757 verletzte US-Soldaten im Iran-Krieg

Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben des Pentagon 757 Angehörige der US-Streitkräfte verletzt worden.

    USA, Arlington: Das Gebäude des Pentagon ist zu sehen. Davor weht eine amerikanische Flagge.
    Das Pentagon in den USA (imago images/Xinhua/Liu Jie via www.imago-images.de)
    Wie der Londoner "Independent" berichtet, starben bislang 18 US-Soldaten in dem Einsatz. Das Verteidigungsministerium in Washington hat bislang kaum Einzelheiten zu den Opfern sowie den Schäden an US-Militärstützpunkten veröffentlicht. Vertreter der Regierung erklärten lediglich, dass die überwiegende Mehrheit der Verwundeten traumatische Hirnverletzungen erlitten habe.
    Der Iran-Krieg begann am 28. Februar mit großflächigen Raketenangriffen von Israel und den USA.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.