Naher Osten

Wie der Londoner "Independent" berichtet, starben bislang 18 US-Soldaten in dem Einsatz. Das Verteidigungsministerium in Washington hat bislang kaum Einzelheiten zu den Opfern sowie den Schäden an US-Militärstützpunkten veröffentlicht. Vertreter der Regierung erklärten lediglich, dass die überwiegende Mehrheit der Verwundeten traumatische Hirnverletzungen erlitten habe.
Der Iran-Krieg begann am 28. Februar mit großflächigen Raketenangriffen von Israel und den USA.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.