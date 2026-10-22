Die Bundeswehr hat 190.000 Soldatinnen und Soldaten im Dienst. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Das teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Gesetzlich vorgegeben für 2026 ist ein sogenannter Aufwuchskorridor von 186.000 bis 190.000 Soldaten. Das Interesse an einem der größten Arbeitgeber im Land sei weiterhin hoch, teilte die Bundeswehr mit.

In Deutschland gibt es seit Anfang des Jahres einen neuen Wehrdienst. Männer ab dem Jahrgang 2008 müssen seitdem verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen, für Frauen gilt dies nicht. Der Wehrdienst an sich bleibt vorerst freiwillig.

Zum Stichtag 30. September verschickte die Bundeswehr insgesamt rund 493.000 Anschreiben für den Fragebogen. Innerhalb der einmonatigen Frist inklusive Nachfrist antworteten dabei rund 96 Prozent der Männer. Wer sich weigert, muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.