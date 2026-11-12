Nationale Migrationsbehörde

Peru macht Einbürgerungsantrag des heutigen Papstes zum Kulturerbe

Die Einbürgerungsakte des heutigen Papstes ist in Peru nun nationales Kulturerbe. Das hat das peruanische Kulturministerium auf Vorschlag der Migrationsbehörde beschlossen. Der Augustinerpater Robert Francis Prevost Martínez, der heutige Papst, hatte 2015 die Staatsbürgerschaft Perus beantragt, um Bischof von Chiclayo werden zu können.