Nationale Migrationsbehörde
Peru macht Einbürgerungsantrag des heutigen Papstes zum Kulturerbe

Die Einbürgerungsakte des heutigen Papstes ist in Peru nun nationales Kulturerbe. Das hat das peruanische Kulturministerium auf Vorschlag der Migrationsbehörde beschlossen. Der Augustinerpater Robert Francis Prevost Martínez, der heutige Papst, hatte 2015 die Staatsbürgerschaft Perus beantragt, um Bischof von Chiclayo werden zu können.

    Papst Leo in einer Menschenmenge in Peru. Er winkt lächelnd.
    Papst Leo bei seiner Ankunft in Peru - der Papst hat die US- und die peruanische Staatsbügerschaft (AP Photo / Guadalupe Pardo / Guadalupe Pardo)
    Besonders hervorzuheben ist nach Angaben des Kulturministeriums der von Prevost handschriftlich verfasste Antrag, in dem der gebürtige Chicagoer seine Herkunft, seine Arbeit als Seelsorger in Peru seit 1985 sowie seine Motivation schildert, die peruanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die Akte stelle eine Quelle für Forschende aus den Bereichen Geschichte, Theologie, Soziologie und Politikwissenschaft dar.
    "Padre Roberto" wirkte ab 1985 insgesamt mehr als 20 Jahre als Seelsorger und Bischof in Peru. 2025 wurde er zum Papst gewählt. Momentan ist Papst Leo XIV. auf einer Südamerikareise und macht bis Montag Station in Peru.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.