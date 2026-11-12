Nationale Migrationsbehörde

Besonders hervorzuheben ist nach Angaben des Kulturministeriums der von Prevost handschriftlich verfasste Antrag, in dem der gebürtige Chicagoer seine Herkunft, seine Arbeit als Seelsorger in Peru seit 1985 sowie seine Motivation schildert, die peruanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die Akte stelle eine Quelle für Forschende aus den Bereichen Geschichte, Theologie, Soziologie und Politikwissenschaft dar.
"Padre Roberto" wirkte ab 1985 insgesamt mehr als 20 Jahre als Seelsorger und Bischof in Peru. 2025 wurde er zum Papst gewählt. Momentan ist Papst Leo XIV. auf einer Südamerikareise und macht bis Montag Station in Peru.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.