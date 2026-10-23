Träger der Fields-Medaille
Peter Scholze will Lösung mathematischer Probleme nicht der KI überlassen

Der Mathematiker und Träger der Fields-Medaille, Peter Scholze, hält die Lösung mathematischer Probleme durch Künstliche Intelligenz für schwierig. In der mathematischen Ausbildung lerne man, über schwierige Frage lange nachzudenken, sagte Scholze im Deutschlandfunk. Diese Methodik sei durch die KI gefährdet.

    Zeichnung einer Tafel, die mit Kreide beschriftet wird und in ein Tablet übergeht, das von einem Roboter bedient wird.
    Kann KI alte Probleme der Mathematik lösen? (imago images / Ikon Images)
    Er selbst habe zu viel Spaß am Nachdenken, deshalb wolle er das nicht an die KI auslagern, meinte Scholze. Darüber hinaus habe die KI keine neue Theorie entwickelt, betonte er. Sie habe lediglich Antworten auf Probleme gegeben. Bei der Überprüfung hätten Mathematiker auch schon Fehler gefunden.
    Hintergrund ist eine Kontroverse unter Wissenschaftlern, ob Open-AI wie behauptet ein Millenium-Problem der Mathematik gelöst hat. Eine offizielle Anerkennung steht noch aus. Wissenschaftler diskutieren, ob eine "Brute-Force-Suche" durch tausende KI-Agenten überhaupt als eigenständige KI-Leistung gilt, wenn die grundlegende Strategie und der mathematische Pfad von Menschen vorgegeben wurden.
    Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.