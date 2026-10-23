Träger der Fields-Medaille

Kann KI alte Probleme der Mathematik lösen? (imago images / Ikon Images)

Er selbst habe zu viel Spaß am Nachdenken, deshalb wolle er das nicht an die KI auslagern, meinte Scholze. Darüber hinaus habe die KI keine neue Theorie entwickelt, betonte er. Sie habe lediglich Antworten auf Probleme gegeben. Bei der Überprüfung hätten Mathematiker auch schon Fehler gefunden.

Hintergrund ist eine Kontroverse unter Wissenschaftlern, ob Open-AI wie behauptet ein Millenium-Problem der Mathematik gelöst hat. Eine offizielle Anerkennung steht noch aus. Wissenschaftler diskutieren, ob eine "Brute-Force-Suche" durch tausende KI-Agenten überhaupt als eigenständige KI-Leistung gilt, wenn die grundlegende Strategie und der mathematische Pfad von Menschen vorgegeben wurden.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.