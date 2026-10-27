Reformpläne

Heute kommt zum ersten Mal die Kommission zusammen, die Vorschläge für eine Pflegereform erarbeiten soll. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur )

Ihr gehören 13 Gesundheitsexperten, Juristen und Volkswirte an. Sie sollen Ende Januar erste Vorschläge präsentieren. Ziel ist, die Pflege in Deutschland langfristig finanzierbar zu machen, die Versorgung zu sichern und die Kosten für Pflegebedürftige zu begrenzen.

Die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Staffler, hofft auf Lösungen, um das Pflegesystem zu vereinfachen. Ihr Wunsch sei, festgefahrene Wege zu verlassen, sagte die CSU-Politikerin im Deutschlandfunk. Man müsse etwa mehr über Zwischenformen wie sogenannte Pflege-Wohngemeinschaften sprechen. Solche Lösungen unterstütze das System derzeit nicht, obwohl sie teilweise kostengünstiger als eine Pflege zuhause oder ein Platz im Pflegeheim seien.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.