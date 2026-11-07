Im November

Leben mit Pflegebedarf: Die Frage der Finanzierung stellt sich für Betroffene wie für die Gesellschaft (Symbolfoto). (imago / Andreas Franke)

Für November sei absehbar, dass es zu einem Mittelabruf aus einem weiteren Darlehen kommen werde, teilte das Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Die genaue Höhe stehe noch nicht fest. Bislang seien Mittel aus einem früheren Kreditrahmen geflossen. Hintergrund ist die angespannte Finanzlage der Pflegekassen. Zu deren Absicherung bis Jahresende hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags ergänzend zu einem ersten Milliarden-Darlehen ein zusätzliches von bis zu 700 Millionen Euro als überplanmäßige Ausgabe gebilligt.

Der Sozialverband Deutschland kritisierte, mit Darlehen würden die Probleme der Pflegekassen nicht gelöst, sondern die finanzielle Schieflage vielmehr weiter verschärft.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.