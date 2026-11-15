Zu viel Chlor

Wie der WDR unter Berufung auf das Unternehmen berichtet, hat der Pool ein automatisches Dosiersystem für Chlor. Sollte dieses nicht funktionieren, schlägt ein Überwachungssystem Alarm - per Mail. Wegen der Outlook-Störung kam die Warnung dem Bericht zufolge am Freitag jedoch nicht an. 15 Gäste klagten über gereizte Atemwege, weil der Chlorgehalt zu hoch war und Chlorgas austrat. Eine Person musste zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.