Britische Weltkriegsbombe

Nach Angaben der Feuerwehr der nordrhein-westfälischen Stadt war die Bombe durch das Niedrigwasser des Rheins freigelegt worden. Durch den Kontakt mit Sauerstoff habe sich der Phosphor entzündet. Die Hauptladung der Bombe sei bereits vom Wasser ausgepült gewesen. Die Einsatzkräfte hätten den Zünder kontrolliert abbrennen lassen. Die Neusser Feuerwehr warnte Passanten davor, durch das Niedrigwasser freigelegte Gegenstände anzufassen oder selbst zu untersuchen.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.