Zum Auftakt seiner Polenreise besucht Pistorius das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Chun Ju Wu)

Zum Auftakt besucht der SPD-Politiker die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Anschließend reist Pistorius weiter nach Warschau. Dort wird er sich zu verteidigungspolitischen Gesprächen mit seinem polnischen Amtskollegen Kosiniak-Kamysz treffen. Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Verbündeten der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.