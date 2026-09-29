Besuch beim Airbus-Werk in Bremen

Die Bundeswehr plant den Kauf von neuen A400M-Transportflugzeugen. (Sina Schuldt / dpa)

Es gebe dazu sehr gute Gespräche mit Airbus, sagte Bundesverteidigungsminister Pistorius nach einem Besuch des Werks in Bremen. Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs A400M. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. 16 der Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, etwa zur Abwehr von Raketenbeschuss, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden. Vorher muss noch der Bundestag darüber entscheiden.

Das Transportflugzeug hat bei der Bundeswehr verschiedene Aufgaben. Es kann andere Maschinen in der Luft betanken oder auch selbst betankt werden. Neben dem Transport von Soldaten oder militärischen Gütern wie Panzern wird es auch für humanitäre Einsätze genutzt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.