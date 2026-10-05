Niedersachsen

Verteidigungsminister Pistorius und Niedersachsens Ministerpräsident Lies haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Deutschland bekäme damit neben Wilhelmshaven einen zweiten Marinehafen an der Nordsee. Laut Pistorius soll der Standort Emden Anfang der 2030er-Jahre fertiggestellt und für bis zu 2.000 Soldaten ausgelegt werden. Er mache die Marine flexibler und erhöhe im Ernstfall die operativen Möglichkeiten im Nordatlantik, erklärte der SPD-Politiker.
Die Marine und das Bundesverteidigungsministerium hatten zuletzt mögliche neue Standorte geprüft, darunter Bremerhaven. Den Bedarf begründete das Ministerium mit dem geplanten Aufwuchs der Streitkräfte.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.