Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (Ansgar Haase/dpa)

Legitime Angriffe zur Zerstörung strategischer Ziele zu kritisieren, sei seiner Meinung nach ziemlich dumm, sagte Pistorius nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Stattdessen sollte man über die terroristischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie-, Wasser- und Wärmeinfrastruktur in der Ukraine verübt würden.

Die USA hatten nach dem jüngsten Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geäußert. Derartige Attacken weit hinter der Front, die darauf abzielten, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, trügen nicht zu einem Ende des Krieges bei, sagte der amerikanische Verteidigungsstaatssekretär Colby. Vielmehr steige dadurch die Bereitschaft des Kreml zu Eskalation.

Die von Russland erbaute Krim-Brücke war in der Nacht zum Dienstag durch ukrainische Drohnen und Raketen teilweise zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.