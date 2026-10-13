Nach Bas-Rücktritt

Bundesverteidigungsminister Boris PIstorius will nicht SPD-Vorsitzender werden. (picture alliance / Caro / Ruffer)

Pistorius sagte in Berlin, er sei stattdessen dafür, dass der aktuelle Parteichef Klingbeil erneut antrete. Nach dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Bas will die SPD zum Jahreswechsel ihre gesamte Spitze neu wählen. Pistorius, der in Umfragen der beliebteste SPD-Politiker ist, erklärte, seine Aufgabe als Minister sei es, die Sicherheit des Landes zu garantieren. Damit sei er ausgelastet.

Bundesfinanzminister Klingbeil hat sich noch nicht dazu geäußert, ob er erneut um den Parteivorsitz kandidiert. Angestrebt wird weiterhin eine Doppelspitze.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.