Altersvorsorge

Ein Mann und eine Frau blicken auf die Ostsee. (Renten-Symbolbild) (picture alliance / dpa / Philip Dulian)

Das Bundesarbeitsministerium werde einen Vorschlag zum Zeitplan machen, sagte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Hoffmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am besten wäre es, wenn dies bereits für das Haushaltsjahr 2027 gelten würde. Hoffmann fügte hinzu, der Schritt sei überfällig. Die Abschläge seien seit Jahren nicht erhöht worden. Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums sagte dem Deutschlandfunk, die Frage werde im Rahmen der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission zu diskutieren sein. Die Kommission hatte im Juni Reformvorschläge gemacht und insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt.

Hintergrund der Debatte sind Kürzungen der Bundeszuschüsse

Rentenabschläge werden individuell berechnet. Wer ab einem bestimmten Alter vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, dem werden bisher für jeden vorgezogenen Monat 0,3 Prozent der eigentlichen Altersrente abgezogen. Hintergrund der Diskussion um eine Erhöhung ist, dass der Bund seine Zuschüsse an die Rentenversicherung 2027 deutlich stärker kürzen will als ursprünglich geplant: nämlich um drei Milliarden statt wie zuvor veranschlagt eine Milliarde Euro.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.