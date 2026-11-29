Ein Dackel macht ein "Häufchen" - in Südtirol werden ihm die Hinterlassenschaften auch künftig nicht per DNA-Abgleich zugewiesen (imago images / Ardea / Rights Managed via www.imago-images.de)

Die vorgesehenen Strafen für Liegenlasser waren erheblich: zwischen 292 und 1048 Euro. Das Projekt scheiterte an der Unwilligkeit der Hundehalter. Sie waren zwar 2024 per Gesetz verpflichtet worden, ihren Tieren DNA abnehmen und registrieren zu lassen, aber nicht einmal ein Drittel machte mit - nach Berichten Südtiroler Tageszeitungen wurde bis heute nur etwa 13.000 von mehr als 42.000 Hunden Genmaterial abgenommen. Viele Hundebesitzer waren auch über die 65 Euro hohe Gebühr empört - zumal in privaten Praxen auch noch das Honorar für den Arzt hinzukam.

Für die Entschädigung gesetzestreuer Südtiroler, die ihre Tiere registrieren ließen, stellt die Landesregierung nun 1,8 Millionen Euro zur Verfügung, allerdings nur für Hundehalter, die die Rückerstattung beantragen. Das endgültige Aus für die Hunde-DNA-Pflicht muss nun noch vom Parlament in Bozen abgesegnet werden. Dies gilt nach der klaren Angelegenheit im Ausschuss als Formsache.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.