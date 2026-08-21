Die Berliner Justizsenatorin Badenberg (CDU) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Evers, erklärte, Badenberg sei eine herausragende Justizsenatorin, die für Berlin viel bewege. Wer sie kenne, wisse, mit welcher Integrität, Ernsthaftigkeit und Professionalität sie ihr Amt ausübe. Badenberg habe die Universität Köln um eine Überprüfung ihrer Doktorarbeit gebeten. Dieses Vorgehen unterstütze er ausdrücklich. Badenberg selbst erklärte, ihre Dissertation sei nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt.

Ein umstrittener sogenannter "Plagiatsjäger" wirft der CDU‑ Politikerin wissenschaftliches Fehlverhalten an mehr als 80 Stellen ihrer Doktorarbeit vor. In einem Monat findet in Berlin die Abgeordnetenhauswahl statt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.