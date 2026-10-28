Flugabwehrsystem

Patriot-Flugabwehrraketen bei einer NATO-Übung (Archivbild). (picture alliance / Westend61 / Mischa Keijser)

Wie Vize-Verteidigungsministerin Magdalena Sobkowiak-Czarnecka erklärte, konnte sich ihr Land gegen Bewerbungen aus Deutschland, den Niederlanden und Norwegen durchsetzen. In dem Zentrum sollen Patriot-Abfangraketen regelmäßig überprüft, getestet und instand gesetzt werden. Dabei werden unter anderem Elektronik, Sensoren und andere Bauteile kontrolliert. Bislang mussten die Raketen für solche Arbeiten in die USA transportiert werden. Die Investition beläuft sich auf rund 230 Millionen Euro. Nach Angaben Warschaus wird es das einzige Wartungszentrum für diese Raketen außerhalb der USA sein.

Die vom US-Rüstungskonzern Lockheed Martin produzierten Abfangraketen des Patriot-Systems werden von der Ukraine und zahlreichen NATO-Staaten zur Luftverteidigung eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.