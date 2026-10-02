Hohe Energiepreise

Präsident Nawrocki unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz der Regierung.
Die Übergewinnsteuer wird rückwirkend ab März dieses Jahres erhoben und gilt zunächst für 12 Monate. Durch die Einnahmen sollen Steuersenkungen finanziert werden, um die Kraftstoffpreise in Polen zu senken.
Die Übergewinnsteuer wird rückwirkend ab März dieses Jahres erhoben und gilt zunächst für 12 Monate. Durch die Einnahmen sollen Steuersenkungen finanziert werden, um die Kraftstoffpreise in Polen zu senken.
In Deutschland fordert auch SPD eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Die Union ist dagegen und führt rechtliche Bedenken an.
Ein Vorstoß mehrerer Länder zur Einführung einer europäischen Übergewinnsteuer war von der EU-Kommission zurückgewiesen worden.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.