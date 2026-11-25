Die Regierung bereite eine entsprechende Anordnung vor, sagte Vize-Verteidigungsminister Tomczyk in Warschau. Die Maßnahme werde es der Armee ermöglichen, militärische russische Flugobjekte, die in den polnischen Luftraum eindringen, schnell zu identifizieren und gegebenenfalls abzuschießen. Die Flugverbotszone werde eine Breite von mehreren Dutzend Kilometern haben und voraussichtlich ab dem Jahresende gelten. Das NATO-Land Polen hatte zuletzt mehrere Verletzungen seines Luftraums gemeldet. In der Nacht zum Dienstag war eine russische Aufklärungsdrohne vorübergehend in den polnischen Luftraum eingedrungen. Am Freitag waren russische Marschflugkörper im Südosten Polens eingeschlagen.
In beiden Fällen sprach die polnische Regierung von einer gezielten Provokation Russlands.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.