Der früherer Sport-Moderator Waldemar Hartmann. (Janne Kieselbach/dpa)

Auslöser war folgende Äußerung, die Hartmann auf der Plattform X veröffentlichte: "Mal abgesehen von den aberwitzigen politischen Vorstellungen der Linken in Berlin und ihrer Abhängigkeit von kriminellen Clans und islamistischen Terrororganisationen habe ich einfach ein Problem damit, dass eine Regierende Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt Berlin Elif Eralp heißt."

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, kommentierte, man könne Eralp und ihre Partei zwar heftig kritisieren. Hartmanns Äußerung sei jedoch ohne Wenn und Aber blanker Rassismus, betonte die CDU-Politikerin. Auch ihr Parteikollege Radtke, Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), sprach von Rassismus. Ähnlich kritisierte die Bundestagsabgeordnete und frühere Linken-Vorsitzende Wissler den Verweis auf Eralps Namen und die Herkunft von Eralps Eltern. Weitere Kritik kam von der Grünen-Politikerin Lang.

"Rudi Völler hat recht": Verweis auf legendären TV-Streit mit Waldemar Hartmann

Der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Königsberg, forderte Solidarität mit Eralp - bei aller inhaltlichen Kritik an der Berliner Linken. So gehe es nicht, erklärte er. Der Ex-Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, Rudi Völler, habe Hartmann bereits 2003 durchschaut, fügte Königsberg hinzu. Damit spielte er auf Völlers legendären Wutausbruch gegenüber Hartmann an . Nach einem Länderspiel hatte Völler damals live im Fernsehen gesagt: "Ich kann diesen Käse nicht mehr hören." Hartmanns Kritik wies er mit den Worten zurück, dieser sitze bequem auf seinem Stuhl und habe drei Weizenbier getrunken.

Hartmann ist zuletzt mehrfach mit Äußerungen in sozialen Medien angeeckt. Aktuell tritt er unter anderem als Kolumnist für das rechtspopulistische Portal Nius in Erscheinung.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.