In der Kritik: Der frühere Sport-Moderator Waldemar Hartmann (Archivbild). (Janne Kieselbach/dpa)

Auslöser war folgende Äußerung, die Hartmann auf der Plattform X veröffentlichte: "Mal abgesehen von den aberwitzigen politischen Vorstellungen der Linken in Berlin und ihrer Abhängigkeit von kriminellen Clans und islamistischen Terrororganisationen habe ich einfach ein Problem damit, dass eine Regierende Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt Berlin Elif Eralp heißt."

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Güler, kommentierte, man könne Eralp und ihre Partei zwar heftig kritisieren. Hartmanns Äußerung sei jedoch ohne Wenn und Aber blanker Rassismus, betonte die CDU-Politikerin. Auch ihr Parteikollege Radtke, Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), sprach von Rassismus. Ähnlich kritisierte die Bundestagsabgeordnete und frühere Linken-Vorsitzende Wissler den Verweis auf Eralps Namen und die Herkunft von Eralps Eltern. Weitere Kritik kam von der Grünen-Politikerin Lang.

"Rudi Völler hat recht": Verweis auf legendären TV-Streit mit Waldemar Hartmann

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Nasr sagte, Menschen könnten in Deutschland geboren und aufgewachsen sein, hier die Schule besucht und studiert haben, sich politisch engagieren und eine Familie gründen. Wenn jedoch „irgendeinem Waldemar“ ihr Vorname nicht ins Weltbild passe, bekämen sie ein Problem. Das sei absurd. Man lebe im Jahr 2026.

Der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Königsberg, forderte Solidarität mit Eralp - bei aller inhaltlichen Kritik an der Berliner Linken. So gehe es nicht, erklärte er. Der Ex-Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, Rudi Völler, habe Hartmann bereits 2003 durchschaut, fügte Königsberg hinzu. Damit spielte er auf Völlers legendären Wutausbruch gegenüber Hartmann an . Nach einem Länderspiel hatte Völler damals live im Fernsehen gesagt: "Ich kann diesen Käse nicht mehr hören." Hartmanns Kritik wies er mit den Worten zurück, dieser sitze bequem auf seinem Stuhl und habe drei Weizenbier getrunken.

Hartmann war schon früher mehrfach mit Äußerungen in sozialen Medien angeeckt. Aktuell tritt er unter anderem als Kolumnist für das rechtspopulistische Portal Nius in Erscheinung.

Waldemar Hartmann: "Ich bin kein Rassist"

Der Bild-Zeitung sagte er, er habe lediglich die Berliner Linken kritisieren wollen. Die Rassismus-Anschuldigungen hätten ihn tief getroffen. Er sei jetzt 78 Jahre alt, kein Mensch könne ihm auch nur ansatzweise irgendetwas vorlegen, das mit Rassismus zu tun habe. "Ich war kein Rassist, ich bin keiner und ich werde auch keiner werden." Dass Linke und Grüne jetzt „die Rassismuskeule schwingen“, damit könne er leben. Dass aber auch CDU-Politiker ihm Rassismus vorwerfen, „anstatt sich zu fragen, warum eine Frau Eralp gewinnen konnte, das ist an Heuchelei und Unterirdischem nicht zu überbieten.“

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.