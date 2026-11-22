Johannes Varwick (picture alliance / Geisler-Fotopress / Manfred Behrens)

Varwick warnte zwar im Deutschlandfunk davor, dass kooperatives Verhalten von anderen Staaten ausgenutzt werden könnte. Es gebe aber keine bessere Alternative, denn die meisten Probleme auf der Welt seien grenzüberschreitend und deshalb brauche man auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Leider sei aber die Konjunktur für Multilateralismus auf einem Tiefpunkt. "Wir bewegen uns in einer Welt, wo Großmachtrivalität wieder die Grammatik der internationalen Politik bestimmt", so Varwick.

Dies habe sich auch beim Dreiertreffen von US-Präsident Trump, Russlands Staatschef Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi in dieser Woche gezeigt. Andererseits sei das Treffen auch ein Zeichen dafür gewesen, dass die Großmächte in der Lage seien, miteinander zu reden.

Der Ukraine-Krieg braucht eine "Lösung, mit der alle leben können"

Varwick empfiehlt den Europäern dies auch zu tun - und auch mit Russland zu sprechen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der Weg der vergangenen Jahre, mit immer mehr Rüstung und immer mehr Druck auf Moskau ein Einlenken zu bewirken, habe bisher nicht geklappt, und es spreche nichts dafür, dass sich das ändere. Der Krieg sei nur mit einer Lösung zu Ende zu bringen, mit der sowohl Russland als auch die Ukraine leben könnten. "Sonst wird es kein Ende geben dieses Krieges."

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.