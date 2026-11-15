Der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Schneiderhan, betonte in der Eröffnungsrede die Bedeutung von Gedenktagen und Gedenkorten. Die Schicksale Einzelner dürften nicht in der Masse untergehen. Österreichs Bundeskanzler van der Bellen soll im Plenarsaal die Gedenkrede halten.
Zuvor hatte er mit Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner, Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundesratspräsident Wüst an einer Kranzniederlegung in Berlin teilgenommen.
Zuvor hatte er mit Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner, Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundesratspräsident Wüst an einer Kranzniederlegung in Berlin teilgenommen.
Am Volkstrauertag gibt es bundesweit verschiedene Veranstaltungen zu Versöhnung und Völkerverständigung.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.