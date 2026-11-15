Volkstrauertag
Politische Vertreter Deutschlands und Österreichs gedenken Opfern der Kriege im Bundestag

Am heutigen Volkstrauertag wird im Bundestag der Toten durch Krieg und Gewaltherrschaft gedacht.

    Mehrere Menschen stehen vor einem bunten Blumenkranz.
    Bundesratspräsident Hendrik Wüst, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth, nehmen an der Kranzniederlegung teil. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)
    Der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Schneiderhan, betonte in der Eröffnungsrede die Bedeutung von Gedenktagen und Gedenkorten. Die Schicksale Einzelner dürften nicht in der Masse untergehen. Österreichs Bundeskanzler van der Bellen soll im Plenarsaal die Gedenkrede halten.
    Zuvor hatte er mit Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner, Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundesratspräsident Wüst an einer Kranzniederlegung in Berlin teilgenommen.
    Am Volkstrauertag gibt es bundesweit verschiedene Veranstaltungen zu Versöhnung und Völkerverständigung.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.