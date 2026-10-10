Erinnerung an 1989 in Leipzig

Die Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook hielt in der Nikolaikirche in Leipzig die "Rede zur Demokratie". (picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

Die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Autorin Cathryn Clüver Ashbrook rief in ihrer Rede in der Nikolaikirche zu einem engagierten Einsatz für Demokratie und Freiheit auf. Die liberalen Demokratien seien angezählt, zum Teil bis ins Mark verletzt. Es gelte, die Errungenschaften des Herbstes 1989 zu verteidigen. Noch deutlicher als zuvor verlange der Moment auch, dass jüdisches Leben geschützt werde. Ashbrook verwies auch auf Sachsen-Anhalt, wo ein AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten gewählt wurde.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.