Polen
Polizei: Attentäter von Krakau ist tot

Der Täter des Schusswaffenangriffs in der polnischen Stadt Krakau ist nach Angaben der Polizei tot.Demnach erlag der 24-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Mann hatte am Samstag auf dem historischen Marktplatz der Stadt das Feuer auf Passanten eröffnet. Sechs Menschen starben.

    Polizisten stehen in Krakau hinter einem Absperrband, das den Marktplatz abtrennt.
    Nach dem Anschlag ist der Marktplatz in Krakau abgesperrt. (AFP / WOJTEK RADWANSKI)
    Im rund 150 Kilometer nordöstlich von Krakau gelegenen Heimatort des Täters fand die Polizei später die Leichen seiner Eltern sowie seiner Schwester.
    Gestern Abend nahmen in Krakau hunderte Menschen an einem Gedenkgottesdienst teil, um an die Opfer des mutmaßlich rechtsextremen Anschlags zu erinnen. Erzbischof Rys sagte, die Gewalttat mache sprachlos. Dennoch dürfe das letzte Wort nicht dem Hass gehören. In Polen gilt weiterhin die Staatstrauer.
    Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.