Nach dem Anschlag ist der Marktplatz in Krakau abgesperrt. (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Im rund 150 Kilometer nordöstlich von Krakau gelegenen Heimatort des Täters fand die Polizei später die Leichen seiner Eltern sowie seiner Schwester.

Gestern Abend nahmen in Krakau hunderte Menschen an einem Gedenkgottesdienst teil, um an die Opfer des mutmaßlich rechtsextremen Anschlags zu erinnen. Erzbischof Rys sagte, die Gewalttat mache sprachlos. Dennoch dürfe das letzte Wort nicht dem Hass gehören. In Polen gilt weiterhin die Staatstrauer.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.