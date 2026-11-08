Sie waren gestern Abend bei einem Polizei-Einsatz in einer Stadt zwei Autostunden nordöstlich von Krakau aufgefunden worden.
Der 24-jährige Täter war mit seinem Auto auf den belebten Marktplatz der südpolnischen Touristenmetropole Krakau gefahren und hatte wahllos auf Menschen geschossen. Er tötete sechs und verletzte 16, mehrere von ihnen lebensbedrohlich. Unter den Opfern sind auch etliche Ausländer.
Der Täter wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Innenminister Kierwinski sagte, alles deute darauf hin, dass der Schütze von rechtsextremer Ideologie beeinflusst sei.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.