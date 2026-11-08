Polen
Polizei bestätigt: Familie des Todesschützen von Krakau ist tot

Die polnische Polizei hat bestätigt, dass es sich bei den drei Leichen im Haus des Todesschützen von Krakau um dessen Familienangehörige handelt. Ein Radiosender meldet unter Berufung auf einen Sprecher der Polizeizentrale in Warschau, die Toten seien die Eltern und die Schwester des Mannes.

    Mehrere Polizeiautos und Rettungswagen mit Blaulicht stehen auf dem Hauptmarkt in Krakau. Ein Polizist sperrt den Tatort mit einem Band ab.
    Der Tatort auf dem Hauptplatz in Krakau (Art Service / PAP / dpa)
    Sie waren gestern Abend bei einem Polizei-Einsatz in einer Stadt zwei Autostunden nordöstlich von Krakau aufgefunden worden.
    Der 24-jährige Täter war mit seinem Auto auf den belebten Marktplatz der südpolnischen Touristenmetropole Krakau gefahren und hatte wahllos auf Menschen geschossen. Er tötete sechs und verletzte 16, mehrere von ihnen lebensbedrohlich. Unter den Opfern sind auch etliche Ausländer.
    Der Täter wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Innenminister Kierwinski sagte, alles deute darauf hin, dass der Schütze von rechtsextremer Ideologie beeinflusst sei.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.