Polen

Polizei bestätigt: Familie des Todesschützen von Krakau ist tot

Die polnische Polizei hat bestätigt, dass es sich bei den drei Leichen im Haus des Todesschützen von Krakau um dessen Familienangehörige handelt. Ein Radiosender meldet unter Berufung auf einen Sprecher der Polizeizentrale in Warschau, die Toten seien die Eltern und die Schwester des Mannes.