"Süßes oder Saures"

In Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz ermitteln die Behörden wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Unter anderem in Filderstadt im Landkreis Esslingen fanden zwei Familien am Halloween-Abend mehrere Nadeln in zwei Haselnuss-Schnitten, die ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln mitgebracht hatten. In Hannover entdeckte ein neunjähriges Mädchen in einem Schokoriegel und zwei Kaubonbons jeweils eine Nähnadel.
Familien wurde geraten, entsprechende Funde der Polizei zu melden. Die Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um Spuren zu sichern, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.