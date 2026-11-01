Nach Halloween-Geschenken für Kinder

Kinder sitzenauf einer Decke und beschäftigen sich mit Süßigkeiten (picture alliance / dts-Agentur)

Entsprechende Fälle melden die Ermittler aus Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Unter anderem in Filderstadt im Landkreis Esslingen fanden zwei Familien am Halloween-Abend mehrere Nadeln in zwei Haselnuss-Schnitten, die ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln mitgebracht hatten. In Hannover entdeckte ein neunjähriges Mädchen in einem Schokoriegel und zwei Kaubonbons jeweils eine Nähnadel.

Die Polizei empfiehlt, verdächtige Süßigkeiten samt Verpackung aufzubewahren und mit der nächsten Dienststelle Kontakt aufzunehmen. Dabei sollten Eltern Fremdkörper nach Möglichkeit nicht selbst herausnehmen, um Spuren zu erhalten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.