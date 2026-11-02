Mehrere Bundesländer betroffen

Unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bayern und Rheinland-Pfalz ermitteln die Behörden wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Eltern hatten Gegenstände wie Nadeln, Nägel und Metallstifte in Schokoriegeln und Kaubonbons gefunden, die ihre Kinder vom Sammeln mitgebracht hatten. Auch aus Österreich wurden präparierte Halloween-Süßigkeiten gemeldet.
Ähnliche Vorfälle hatte es bereits in den Vorjahren gegeben. Familien wurde geraten, entsprechende Funde der Polizei zu melden. Die Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um Spuren zu sichern, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.