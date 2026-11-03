Zwölf Bundesländer betroffen

Verteilen von Süßigkeiten an Halloween im bayerischen Straubing. (Armin Weigel / dpa )

Eltern hatten Gegenstände wie Nadeln, Nägel und Metallstifte in Schokoriegeln und Kaubonbons gefunden, die ihre Kinder vom Sammeln mitgebracht hatten. Ähnliche Vorfälle hatte es bereits in den Vorjahren gegeben. Familien wurde geraten, entsprechende Funde der Polizei zu melden. Die Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um Spuren zu sichern, hieß es. Der Hintergrund ist bislang nicht bekannt.

Auch in Österreich gab es nun einen solchen Vorfall: In Linz entdeckte ein Vater Nägel in den Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder. Diese Metallteile waren nach Polizeiangaben etwa einen Zentimeter lang und teilweise von außen nicht feststellbar.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.