Razzia in der oppositionell eingestellten Fernsehsenders „Sözcü TV“ in Istanbul (AFP/YASIN AKGUL)

Wie ein Sprecher der Fernsehanstalt in Istanbul mitteilte, wurden mehrere Mitarbeiter festgenommen. Das Gebäude sei abgeriegelt worden. Zudem sei ein - Zitat - "Zwangsverwalter der Regierung" eingesetzt worden, der die Geschäfte des Senders übernommen habe. Neben den Räumen von Sözcü TV seien auch die Büros für die Online-Aktivitäten durchsucht worden. Die Polizei handelte laut eigenen Angaben aufgrund eines Gerichtsbeschlusses.

Die Razzia bei Sözcü TV reiht sich ein in das Vorgehen der türkischen Regierung gegen kritisch berichtende Medien. Mitte Oktober hatte sie bereits die Kontrolle über den oppositionsnahen Fernsehsender Halk TV übernommen. Zuvor hatten die Behörden den Zugang zur unabhängigen Nachrichtenwebsite T24 gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.