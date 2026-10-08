Mit einer großangelegte Aktion sucht die Polizei in Bayern einen mutmaßlichen Puma. (picture alliance / dpa / Felix Kirberg)

Gestern Abend hatte ein Jäger mit einem Nachtsichtgerät ein Tier gesehen und die Großkatze vermutet. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, hält ein Experte für möglich, dass es sich um einen Puma handelt.

Das Gebiet wurde inzwischen mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und mehrerer Drohnen aus der Luft durchsucht. Auch am Boden gab es eine große Suchaktion; bisher jedoch ohne Ergebnis. In der Nacht soll eine Wärmebildkamera eingesetzt werden. Woher die mögliche Großkatze stammen könnte, ist nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes in Erding noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.