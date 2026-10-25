Das Zeltlager in Lissabon vor der Auflösung durch die Polizei. (Ana Brigida / AP / dpa / Ana Brigida)

Dabei ⁠ging sie gewaltsam gegen Demonstranten vor und nahm mehrere Personen fest, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Hintergrund ist ⁠die ⁠Wohnungskrise in Portugal, die ⁠zu den schwersten in Europa zählt. Die Immobilienpreise haben ⁠sich seit 2017 mehr als verdoppelt, die ⁠Mieten für Neuverträge sind fast ebenso ‌stark gestiegen. Besonders junge Menschen sind betroffen. Die Demonstranten hatten nach einem Protestmarsch ​mit Tausenden Teilnehmern gestern mehr als 100 Zelte aufgeschlagen.

Die Opposition nannte den Polizeieinsatz völlig unverhältnismäßig, da es keine Störung der öffentlichen Ordnung gegeben habe.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.