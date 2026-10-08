Das Gelände des Militärstützpunktes Molesworth in Südostengland. (Archivfoto) (IMAGO / piemags / IMAGO)

Den Angaben zufolge wurden sie in einem Sperrbereich auf dem Stützpunkt Molesworth in der Grafschaft Cambridgeshire gefasst. Auf dem Gelände befindet sich ein Geheimdienstzentrum der NATO.

Eine Sprecherin der britischen Anti-Terror-Polizei erklärte, bislang deute nichts darauf hin, dass der Vorfall in Zusammenhang mit einem anderen Ereignis im Südwesten Englands stehe. An der Militärbasis Fairford hatte die Polizei Ende September drei verdächtige Lieferwagen entdeckt. B-1-Bomber der US-Luftwaffe wurden daraufhin abgezogen. US-Präsident Trump sprach von einer Bedrohung im Zusammenhang mit dem Iran.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.