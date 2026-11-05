Proteste an der Universität Kassel (Nicole Schippers / dpa)

Wie die Polizei mitteilte, wurden die jungen Leute aus dem Raum herausgetragen und leisteten dabei erheblichen Widerstand. Mit ihrer Aktion hatten sie sich gegen die Streichnung der sogenannten Zivilklausel gewandt, die festlegte, dass Forschung und Lehre ausschließlich auf zivile Zwecke und friedliche Ziele ausgerichtet sein durften. Die Universität hatte diesen Passus gestrichen. Dadurch kann sie jetzt mit Rüstungsunternehmen kooperieren. Kassel gilt als ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie - unter anderem hat Rheinmetall dort einen Standort.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.