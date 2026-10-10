Polizeikräfte nehmen in Neu-Delhi eine Anhängerin der „Cockroach Janata Party“ (CJP) fest. Die sogenannte Kakerlaken-Bewegung protestiert gegen Indiens obersten Wahlleiter Gyanesh Kumar und fordert dessen Rücktritt aufgrund mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten in den Wählerverzeichnissen. (AFP / ARUN SANKAR)

Medien berichten von tausenden Festnahmen. Darunter ist auch der Gründer der sogenannten Kakerlaken-Bewegung "CJP". Die Bewegung hatte für heute zu landesweiten Demonstrationen gegen die Wahlkommission aufgerufen. Sie kritisiert die umstrittene Überprüfung von Wählerverzeichnissen und fordert den Rücktritt des Kommissions-Chefs. Die Bewegung befürchtet, dass bei der Überprüfung der Verzeichnisse Menschen zugunsten der Partei von Regierungschef Modi ihres Wahlrechts beraubt werden könnten.

Im Vorfeld der heutigen Proteste wurden zehntausende Sicherheitskräfte in die Hauptstadt entsandt, der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt und auch das mobile Internet im Zentrum von Neu Delhi teilweise abgeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.