In den ersten neun Monaten 2026 verkaufte das Unternehmen weltweit rund 178.500 Fahrzeuge, wie die VW-Tochter in Stuttgart mitteilte. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 16 Prozent. Allein in China wurde ein
Rückgang von einem Drittel registriert; in den Vereinigten Staaten gab es 13 Prozent weniger Verkäufe.
Rückgang von einem Drittel registriert; in den Vereinigten Staaten gab es 13 Prozent weniger Verkäufe.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.