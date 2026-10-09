VW-Tochter
Porsche: Absatz geht weiter zurück

Der Sportwagenbauer Porsche meldet wegen der schwierigen Lage auf den Märkten in China und in Nordamerika erneut einen Absatzrückgang.

    Porsche-Schriftzug an einem Elektrofahrzeug vom Typ Taycan.
    Porsche verzeichnet einen Absatzrückgang. (AFP / RONNY HARTMANN)
    In den ersten neun Monaten 2026 verkaufte das Unternehmen weltweit rund 178.500 Fahrzeuge, wie die VW-Tochter in Stuttgart mitteilte. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 16 Prozent. Allein in China wurde ein
    Rückgang von einem Drittel registriert; in den Vereinigten Staaten gab es 13 Prozent weniger Verkäufe.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.