Cristiano Ronaldo (Archivbild) (NTB / dpa / Cornelius Poppe)

Dieser sei vorläufig suspendiert, teilte der Verband mit. Ronaldo war nach Differenzen mit Trainer Jorge Jesus vom Trainingslager der Nationalmannschaft abgereist. Jesus hatte zuvor angekündigt, den 41-Jährigen erneut nur auf die Bank zu setzen. Ronaldo hatte in 234 Länderspielen für Portugal 146 Tore erzielt. Er erklärte später in einem Statement, dass er mit einer Bestrafung oder Sperre rechne.

Portugals Verbandspräsident Pedro Proenca schlug mittlerweile allerdings versöhnliche Töne an. Vor Journalisten sagte er gestern in Porto, jeder wolle Ronaldo zurück. Er erwarte ihn bereits im November wieder im Kreise der Nationalmannschaft.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.