Protest gegen hohe Mieten

Nach Polizeiangaben wurden in Lissabon 55 Personen wegen Ungehorsams festgenommen. Mehr als 200 Zelte wurden beschlagnahmt. Die Lager seien ohne gesetzliche Genehmigung errichtet worden, teilte die Polizei weiter mit. Nach Angaben der Protestinitiative gab es auch Verletzte.
In Porto räumten die Demonstranten ihr Lager angesichts der drohenden Polizeieinsätze selbst. Die Protestcamps waren vor wenigen Tagen im Anschluss an Kundgebungen in den beiden Städten errichtet worden. Die Aktivisten fordern eine Mietobergrenze sowie mehr öffentlichen Wohnungsbau.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.