Protest gegen hohe Mieten
Portugiesische Polizei löst Zeltlager in Lissabon und Porto auf

In Portugal hat die Polizei mehrere aus Protest gegen steigende Wohnkosten errichtete Zeltlager geräumt.

    Demonstranten versammeln sich auf dem Rossio-Platz im Zentrum von Lissabon im Rahmen einer von der Bewegung "Acampada de Lisboa pela Habitação" organisierten Protestaktion.
    In Portugal hat die Polizei mehrere Zeltlager geräumt. (Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dpa)
    Nach Polizeiangaben wurden in Lissabon 55 Personen wegen Ungehorsams festgenommen. Mehr als 200 Zelte wurden beschlagnahmt. Die Lager seien ohne gesetzliche Genehmigung errichtet worden, teilte die Polizei weiter mit. Nach Angaben der Protestinitiative gab es auch Verletzte.
    In Porto räumten die Demonstranten ihr Lager angesichts der drohenden Polizeieinsätze selbst. Die Protestcamps waren vor wenigen Tagen im Anschluss an Kundgebungen in den beiden Städten errichtet worden. Die Aktivisten fordern eine Mietobergrenze sowie mehr öffentlichen Wohnungsbau.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.