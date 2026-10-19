Milde Strafe für Cristiano Ronaldo (Archivbild) (AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Zur Einordnung: Wie die Nachrichtenagentur SID berichtet, verdient Ronaldo mit einem kolportierten Wochengehalt von rund vier Millionen Euro beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr bereits pro Minute knapp 400 Euro.

Ronaldo könnte bereits beim nächsten Länderspiel wieder antreten

Zusätzlich wurde Ronaldo für 30 Tage gesperrt, womit er für Portugals nächstes Länderspiel gegen Dänemark am 14. November in der Nations League bereits wieder zur Verfügung stünde.

Hintergrund des Verfahrens ist Ronaldos Verhalten in der zurückliegenden Länderspielpause in der Nations League. Er hatte das Trainingslager nach dem Nations-League-Spiel in Norwegen und vor der Partie in Dänemark verlassen. Nationaltrainer Jorge Jesus hatte zuvor angekündigt, den Angreifer erneut nur auf die Bank zu setzen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.